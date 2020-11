Elburg wil invoering van diftar-tarieven een jaar uitstellen, tot de nieuwe milieustraat klaar is

Ingeborg Plasmans wil plastic apart kunnen inleveren als Elburg diftar invoert: ‘Nu is het een wassen neus’

23 september Elburg en Oldebroek voeren met ingang van het nieuwe jaar diftar in: de inwoners gaan betalen voor elke keer dat ze hun container aan de weg zetten. Maar plastic apart inzamelen of inleveren is er (nog) niet bij. ,,Niet eerlijk’’, vindt Ingeborg Plasmans uit ’t Harde. Ze wil dat de invoering van diftar uitgesteld wordt en is een petitie begonnen.