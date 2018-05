Elburg wil meer B&B's toestaan

De gemeente Elburg wil de regels voor bed and breakfasts versoepelen. Die logeerlocaties werden tot op heden alleen toegestaan in de woning van de eigenaar. Voortaan mag het ook in een bijgebouw, een bijbehorend bouwwerk of een ander object, als het aan wethouder José Oosthoek ligt.

Elburg wil de mogelijkheden om een huis of kamer via online platform Airbnb te verhuren juist gaan reguleren. Daarvoor waren geen randvoorwaarden opgesteld, terwijl voor het recreatief verhuren van een woning volgens de gemeente wel een vergunning moet worden aangevraagd. In de nieuwe beleidsregel, die vanaf 23 mei zes weken ter inzage ligt, wordt specifiek benoemd dat voor het verhuren via het online platform Airbnb een vergunning moet worden aangevraagd.

Airbnb

In de gemeente Elburg zijn nu zo'n twintig B&B's, maar dat aantal schommelt volgens gemeentewoordvoerder Jean-Paul Lamers. Er zijn volgens hem ook wel inwoners die een vergunning hebben aangevraagd om hun woning via Airbnb te verhuren, maar het is niet bekend om hoeveel gaat. ,,Wel is het de bedoeling dat alle Airbnb's een vergunning aanvragen."

,,We zochten al langere tijd naar een manier om meer overnachtingsmogelijkheden te creëren", stelt wethouder Oosthoek. ,,Dit heeft geleid tot de verruiming van de regels. ,,Is er sprake van een mooie of een unieke locatie dan vinden wij dat het mogelijk moet zijn om hierin een B&B te vestigen. Elburg is een prachtige gemeente met veel mooie plekjes en gastvrije inwoners. Binnen de gemeente zien we zeker ruimte voor uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden."

Gastvrijheid

Oosthoek is enthousiast over het fenomeen B&B: ,,Bed en Breakfast is een mooie vorm van gastvrijheid die de gemeente graag stimuleert, vooral wanneer het gaat om bijzondere en kwalitatief hoogstaande locaties, waarmee we Elburg op de kaart zetten.”

Grote steden als Amsterdam hebben de laatste jaren de verhuur van woningen en kamers via Airbnb aan banden proberen te leggen, omdat het tot overlast leidde. Zo mogen inwoners hun ruimte niet meer dan zestig dagen per jaar verhuren en ook niet aan meer dan vier personen tegelijk. Het reguleren van verhuur maakt het volgens de gemeente Elburg mogelijk om eventuele overlast voor omwonenden of de omgeving te toetsen.