Elburg wil 'onveilige' kruising weer aanpassen

Het kruispunt is in 2015 nog gereconstrueerd. Een jaar later waren er twee ernstige ongevallen, maar technische analyse en onderzoek door de politie hebben volgens de gemeente duidelijk gemaakt dat de aanpassingen niet in negatieve zin aan die ongevallen hebben bijgedragen. 'Toch bleef in de wijk het gevoel van onveiligheid bestaan, vooral bij de fietsers', meldt de gemeente.