Elburg wil vernielingen door jeugd aanpakken met camera’s, hekken en door te praten met ouders

Maria uit Elburg gaat in hoger beroep om achter identiteit donorvader te komen

16 juni De Elburgse Maria (22) gaat in hoger beroep tegen het ziekenhuis Rijnstate in de hoop achter de gegevens van haar donorvader te komen. Het Arnhemse ziekenhuis weigert de gegevens van de spermadonor te overhandigen. De rechtbank in Arnhem heeft eerder aangegeven geen uitspraak te kunnen doen, omdat ze de belangen van de donorvader niet kon afwegen.