Elburg wil vrijheid ondernemers op zondag nog verder inperken

Crimino­loog over sluiting Primera: ‘Georgani­seer­de criminali­teit zit om de hoek. Ook in Elburg.’

7 februari Ernstige criminaliteit is dichterbij dan gedacht. En de sluiting van Primera in Elburg is daarvan een mooi voorbeeld, vindt criminoloog Henk Ferwerda. De sigaren- en tijdschriftenzaak moet twee maanden dicht, omdat het de spil was in jarenlange drugshandel. Ook loopt er een onderzoek naar witwassen.