Elburg worstelt nog steeds met bouwplan Kopse Waard, ziet ook Raad van State

Vorig jaar juni al blokkeerde de hoogste bestuursrechter het bestemmingsplan, omdat er wat mis was met de recreatiebestemming en een verkeersbesluit. ,,Waarom heeft u dat niet met een tussentijds besluit hersteld,” vroeg de Raad van State vandaag tijdens de bodemzaak in Den Haag. De gemeentewoordvoerder antwoordde dat Elburg eerst de einduitspraak wilde afwachten.

Dat leek de Raad niet erg handig te vinden en daarom stelde ze voor in ieder geval de fout in de recreatiebestemming te repareren. Immers, bezwaarmaker en Kopse Waardbewoner Camille Detollenaere gaf vorig jaar al aan dat het bestemmingsplan onduidelijk is over welk type recreatie is toegestaan.

Overlast

Eigenlijk had Elburg geen enkele beperking aangebracht, waardoor alles mogelijk is, inclusief zeer overlastgevende activiteiten. Hoewel de gemeente vorig jaar liet weten dat dat niet de bedoeling was en dat ze alleen extensieve dagrecreatie op De Kopse Waard is, heeft ze al die maanden op de handen gezeten.

Quote Vindt u het erg als de Raad van State dat dan maar zelf repareert, dat scheelt weer tijd



Adrienne de Moor-van Vugt, Raad van State

De gemeentewoordvoerder herhaalde wederom dat het alleen de bedoeling is om de botenhelling en bijbehorende recreatie- en sanitaire voorzieningen met het plan te regelen. ,,Vindt u het erg als de Raad van State dat dan maar zelf repareert, dat scheelt weer tijd,” aldus rechter en staatsraad Adrienne de Moor-van Vugt. Daartegen had zowel de gemeentewoordvoerder als Detollenaere geen bezwaar.

30 km per uur

Bleven over Detollenaeres bezwaren tegen de situering van de woningen en het besluit om het woningbouwgebiedje bij de bebouwde kom te voegen, de snelheid op de lokale weg te verlagen naar 30 km/u en verder niets te doen aan de herrie van de provinciale Flevoweg. De gemeentewoordvoerder zei dat de woningen niet dichter naar de Flevoweg geplaatst kunnen worden, omdat die anders van teveel verkeersherrie last krijgen.

Verder erkende de Elburgse zegsman dat het nemen van maatregelen aan de provinciale weg, zoals het plaatsen van geluidschermen, of het aanbrengen van fluisterasfalt, te duur is. Wel wil de gemeente de maximumsnelheid in het woongebied verlagen naar 30 km/u. Maar dat is alleen voor de verkeersveiligheid en maakt niets uit voor het geluid. Want een snelheidsverlaging op de doorgaande provinciale weg is onmogelijk, alleen al omdat de provincie Gelderland dat niet wil.

Meer woningen?

Door het woongebiedje in de bebouwde kom op te nemen mogen de nieuwbouwwoningen iets meer verkeersgeluid verduren, dan wanneer het als buitengebied aangemerkt zou blijven. Volgens Detollenaere wordt daardoor ook de kans groter dat er op termijn nog veel meer woningen worden bijgebouwd. De gemeentewoordvoerder ontkende dat daar concrete plannen voor bestaan. Of het plan na de reparatie wel door de ruimtelijke ordenings-beugel past zal over enkele weken uit de uitspraak blijken.