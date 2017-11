Elburger (48) bedreigt BOA met de dood na bon voor loslopende hond

Buurvrouw voorkomt inbraak bij juwelier in Elburg

6 november In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 november hebben inbrekers geprobeerd hun slag te slaan bij juwelier Lötters aan de Vischpoortstraat in Elburg. De daders zijn vermoedelijk gestoord door een buurvrouw die wakker werd van de breekgeluiden, meldt de politie op Facebook. Daardoor is een daadwerkelijke inbraak van bijvoorbeeld sieraden of edelstenen voorkomen.