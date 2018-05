Elburger (52) komt niet thuis, familie maakt zich zorgen

Orgelmuse­um Elburg heeft 'bijzondere nieuwe aanwinst'

9 mei Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg presenteert binnenkort een 'bijzondere aanwinst'. Het gaat om een zogenaamd secretaire-orgel uit circa 1832 van de Zeeuwse orgelbouwer Frederik van der Weele. Het is voor 35.000 euro gerestaureerd. Maar waarom is het orgel zo bijzonder? We vroegen het aan conservator Maarten Seijbel.