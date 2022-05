Elburgers mogen kijkje nemen in hennepcontainer

Hennepkwekerijen. Regelmatig wordt er eentje gevonden in de regio. Onlangs nog een behoorlijke grote in Elburg. Maar hoe herken je nou zo'n kwekerij? Kan je het ruiken? Of zie je iets anders verdachts? Dat kunnen inwoners van Elburg morgen, woensdag 25 mei, ervaren op het plein aan de haven. Daar staat dan namelijk een hennepcontainer.

De container staat er van 15.00 tot 20.00 uur en is een samenwerking tussen de politie, de gemeente Elburg en netbeheerder Liander. Bezoekers kunnen zien hoe een hennepkwekerij er vanbinnen uitziet en leren hoe ze dit kunnen herkennen in hun eigen woonwijk.

Hennepgeur

,,De zeecontainer is compleet ingericht als hennepkwekerij om mensen signalen te laten herkennen’’, legt Sven Strijbosch, woordvoerder van de Politie Gelderland-Midden uit. ,,Hoewel de planten nep zijn, is er wel hennepgeur aanwezig. ,,Naast geur zijn er tal van andere signalen. We hopen natuurlijk dat mensen verdachte signalen met ons delen. Daarom zijn de wijkagenten betrokken en delen we flyers uit met informatie over Meld Misdaad Anoniem. Criminele activiteiten in de directe leefomgeving zijn immers buitengewoon onwenselijk.’’

Vandaag staan ze nog met de container in Oldebroek en morgen dus in Elburg. De container is van Liander, legt Strijbosch uit. ,,Als politie sluiten we samen met de gemeente aan. Allemaal vanuit onze eigen expertise. Doel is om bewustwording te creëren en mensen te wijzen op de gevaren van een hennepkwekerij. Zo is er vaak sprake van diefstal stroom en daarmee grote kans op brand. Daarom dat Liander nadrukkelijk betrokken is. Maar denk ook aan lekkages of ontploffingsgevaar.’’