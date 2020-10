Elburgs Orgelmuseum heeft uitbreidingsplan: nodig om groeiende collectie onder te brengen

VideoHet Orgelmuseum in Elburg groeit al bijna uit zijn jasje in het statige pand dat sinds zes jaar het onderkomen is. Dat zegt voorzitter van het bestuur Gerrit Wijnne. ,,We zijn in overleg met de gemeente over het plaatsen van een extra ruimte op de binnenplaats, mogelijk van glas.’’