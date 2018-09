Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

De Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink wordt vanavond in een uitzending van Brandpunt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Journalisten van het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV spraken met twintig musici die de afgelopen tien jaar met Leusink werkten. ‘Onafhankelijk van elkaar zeggen zij ons dat er sprake is van overschrijding van mentale en/of fysieke grenzen’, aldus Brandpunt in een bericht.

Leusink zelf ontkent alle aantijgingen. Via zijn advocaat laat hij Branpunt weten de beschuldigingen te beschouwen als ‘roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard’.

Elburg

Leusink woont in Elburg en is al jaren een gevierd dirigent. Hij verzorgt met zijn Bach Choir and Orchestra of the Netherlands ruim honderd concerten dit jaar, en zou al meer dan zes miljoen exemplaren van een CD met Bach-cantates hebben verkocht.

Volgens de musici waarmee Brandpunt sprak heeft Leusink een dubieuze reputatie. Hij zou grof zijn en seksistische grappen maken. ‘De afgelopen maanden spraken onze redacteurs Josette Kootstra, Justus Cooiman en Liesbeth Staats in vertrouwen met musici die, verspreid over tien jaar, allemaal gewerkt hebben met Leusink’, meldt Brandpunt. ‘Onafhankelijk van elkaar vertellen zij eenzelfde verhaal: Leusink gaat over mentale grenzen. Meer dan vijf van hen vertellen zelfs van hoe hij ook fysieke grenzen overschrijdt. Vier vrouwen doen vanavond verslag van hun ervaringen. Voor hen niet gemakkelijk, maar essentieel: “Ik wil dat het verhaal naar buiten komt omdat ik wil dat het stopt. Dit moet stoppen”.’

Repeteren

Een vrouwelijke muzikant zou door Leusink zijn uitgenodigd bij hem in Elburg te logeren zodat er meer tijd was om te repeteren. De vrouw, die anoniem blijft, zegt tegen Brandpunt: ‘Ik ben er twee weekenden gebleven. […] Ik had wel een eigen logeerkamer, dat wel. Maar hij kwam wel op een gegeven moment bij mij op de kamer binnen. En er gebeurde het een en ander.’ De musicus vertelt dat Leusink gedurende een van die solo-repetities zei: ‘Doe het dan maar lekker even met jezelf.’

Vijf andere vrouwen vertelden Brandpunt eveneens dat hij hen gevraagd heeft te masturberen.

Ontkenning

Leusink ontkent de beschuldigingen en reageert tegen Brandpunt bij monde van zijn advocaat. ‘De heer Leusink ontkent de aantijgingen. Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard. De rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen. Nu wordt een zoveelste trial by media opgetuigd. Kenmerkend voor een dergelijk event is dat de schuld van de beklaagde op voorhand vast lijkt te staan. De beklaagde moet vervolgens bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. De gebruikelijke waarborgen bij het proces van waarheidsvinding ontbreken. De heer Leusink werkt niet mee aan een dergelijk media-event en daarom laat hij het hierbij.’