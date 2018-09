Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vier vrouwen beschuldigen de bekende Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat deden ze donderdagavond anoniem in een uitzending van tv-programma Brandpunt Plus.

Leusink zelf ontkent alle aantijgingen. Via zijn advocaat laat hij Brandpunt Plus weten de beschuldigingen te beschouwen als ‘roddel, achterklap en onwaarheden’.

Vier vrouwen

Journalisten van het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV spraken in totaal met twintig musici die de afgelopen tien jaar met Leusink werkten. Zij reppen over intimidaties, het inspelen op tekortkomingen en onzekerheden. ,,Allen bevestigen zij de afzeikcultuur en de mentale intimidaties”, schrijft Brandpunt Plus. ,,Vlak voor een concert zou hij op billen hebben geslagen, vrouwen ongewenst en onverwacht op de mond hebben gezoend en hun borsten hebben betast", schrijft Brandpunt Plus.

In de aflevering doen vier vrouwen anoniem hun verhaal. Alle vier stellen ze slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geven zij daar meerdere voorbeelden van. ,,Tijdens solorepetities vroeg hij mij om me uit te kleden, zogenaamd om mezelf te bevrijden. Eén keer heeft hij zijn hand in mijn broek gestopt”, zegt een vrouw in het programma. ,,Hij ging met zijn hand in mijn slipje en begon me te vingeren”, zegt een andere vrouw. ,,Het gebeurde gewoon, ik was als bevroren en liet hem zijn gang gaan.”

Succesvol

Leusink woont in Elburg en is al jaren een gevierd dirigent die successen viert met klassiekers van onder meer Bach, Händel en Mozart. Met het door hemzelf opgerichte Bach Choir and Orchestra of the Netherlands doet hij ruim honderd concerten per jaar. Ook verkocht hij miljoenen exemplaren van een CD met Bach-cantates.

Een woordvoerster van Leusink zegt tegen de Stentor dat de dirigent voorlopig niet zijn kant van het verhaal wil vertellen. Wel laat hij via zijn advocaat aan Brandpunt Plus weten de beschuldigen te verwerpen. ‘De heer Leusink ontkent de aantijgingen. Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard. De rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen. Nu wordt een zoveelste trial by media opgetuigd. Kenmerkend voor een dergelijk event is dat de schuld van de beklaagde op voorhand vast lijkt te staan. De beklaagde moet vervolgens bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. De gebruikelijke waarborgen bij het proces van waarheidsvinding ontbreken. De heer Leusink werkt niet mee aan een dergelijk media-event en daarom laat hij het hierbij.’

Geen aangifte

De vier vrouwen hebben geen aangifte gedaan bij de politie. Wel hebben ze een melding gedaan bij Mores.online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector.