Elburgse jongerenwerk waarschuwt voor risico's gebruik lachgas

De toename in gebruik van lachgas uit slagroompatronen in de gemeente Elburg baart jongerenwerkers zorgen. Het is een hype onder tieners, maar er zitten grote risico's aan.

Jongerenwerkers van de Stichting WIEL in Elburg vonden in de afgelopen twee weken zestig slagroompatronen her en der verspreid over de gemeente Elburg. ,,Ik heb een hele vaas al helemaal vol’’, zegt straathoekwerker van de stichting WIEL, Carolien Turner. ,,We vonden ze op plekken waar jongeren vaak samenkomen, maar ook gewoon langs de weg alsof ze achteloos uit auto's zijn weggegooid.’’

High

Vooral onder jongeren van 16, 17 jaar oud is de laatste tijd het gebruik van het lachgas uit de patronen populair. Het gas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd. Ze worden er high van. Anderhalf jaar geleden was het al een hype in het westen van het land. Zoals met vele trends vliegen ze later over naar het noordoosten.

Straathoekwerker Carolien Turner kijkt er dan ook niet van op dat het spul nu ook in Elburg wordt gebruikt. Maar het aantal patronen dat nu her en der is gevonden, verontrust haar wel. Haar werkgever stichting WIEL zag er aanleiding in tieners en ouders via Facebook op de gevaren te wijzen.

Want jongeren zouden er nauwelijks de gevaren van inzien, terwijl die er wel degelijk zijn. Vooral als het spul in combinatie met alcohol wordt gebruikt. Op de langere termijn kan er schade aan de hersenen ontstaan, maar het kan ook onvruchtbaarheid, impotentie en neurologische aandoeningen in de hand werken. Er zijn ook nadelige effecten bekend op de korte termijn, zoals bevriezing van je longen waardoor je niet meer kunt ademen waardoor er hersenschade kan ontstaan en hoofdpijn door zuurstoftekort in de hersenen.

Slagroompatronen vallen niet onder de Opiumwet en zijn niet verboden. Je kunt ze overal kopen.

Ouders

Straathoekwerker Turner wil dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over de gevaren van het gebruik van lachgas. ,,Wacht niet af, maar ga tijdig het gesprek aan’’, is haar advies. Op Facebook verwijst de stichting WIEL naar informatie hierover van het Trimbos-instituut.