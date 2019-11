Elburgse leerlingen nemen frisse duik in het Veluwemeer voor KWF

Video Met 21 jaar en 8 maanden is niemand langer wethouder dan Henk Wessel (57) uit Doornspijk: ‘Als de kiezer mij zat is, dan is dat zo’

23 november Burgemeesters hebben een keten, wethouders tegenwoordig een penning. De eerste die hem deze week kreeg, was Henk Wessel (57). De Doornspijker is een van de drie langst zittende wethouders in Nederland: 21 jaar en 8 maanden, bijna 8 duizend dagen. En altijd in dezelfde werkkamer. ,,Als de kiezer bij zat is, dan is dat zo.”