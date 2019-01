Elburgse redders superdruk ‘dankzij’ lange en hete zomer

Het totaal aantal acties voor heel 2015 was voor het station in Elburg bijvoorbeeld dertig, voor 2016 waren dat er 38 en in 2017 33. Met name in de zomermaanden is het flink drukker geweest voor de vrijwilligers. Vanwege het fraaie weer werd er meer gevaren. In juli rukte de KNRM negen de keer uit naar de Randmeren, het werkgebied van Station Elburg. Ter vergelijking: in het jaar ervoor gebeurde dat in dezelfde maand nog slechts vier keer.