Elk dorp of buurtschap op de Veluwe heeft een eigen feestweek, maar wie komen daar eigenlijk op af?

VIDEO Elburgs golftalent (12) maakt stormachti­ge ontwikke­ling door: ‘plezier is het belangrijk­ste’

13 juni Woont de nieuwe Tiger Woods in Elburg? De kersverse Nederlands jeugdkampioen golf Björn Driessen (12) is in ieder geval op de goede weg. De jonge Elburger droomt al van grotere successen. Zijn ouders vinden het vooral belangrijk dat hij er plezier in heeft. ,,Waar het toe leidt, zien we later wel’’, zegt moeder Carolien Driessen.