Fietsers Elburg hardleers

Het is een hardnekkig probleem dat elk jaar weer een paar keer de kop opsteekt: gevaarlijk overstekende fietsers voor het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg, die op de bon worden geslingerd.

Afgelopen week was het weer zover. Agenten slingerden op de Veldbloemenlaan richting de school een viertal fietsers op de bon voor 'gevaarlijk schuin oversteken'.

Voor Jan Vos, hoofd van de facilitaire dienst van het Nuborgh College, is de situatie niet vreemd. ,,Als het nieuwe schooljaar begint, waarschuwen we de leerlingen altijd weer. En op ouderavonden ook de ouders. De rotonde voor onze school schuin oversteken om linksom te fietsen, is verboden, gevaarlijk en overtreders worden op gezette tijden door de wijkagent bekeurd. Zonde, iedereen weet dat het niet mag, maar regelmatig gebeurt het toch en dat levert overtreders volgens mij dan een boete van 45 euro op.''

Overtreders 'denken' dat ze door schuin over te steken sneller aan de andere kant zijn. Vos: ,,Optisch lijkt dat misschien zo. In werkelijkheid scheelt het amper meters en snelheid. Overigens, de fietsers mogen de rotonde wel degelijk ook linksom nemen, maar dan moeten ze wel eerst doorrijden naar het kruispunt.''

Dat de agenten bekeuren, is volgens Vos niet onlogisch en ook niet onredelijk. ,,Dat bekeuren is echt in het belang van de veiligheid van de gebruikers van het verkeerspunt zelf. Er rijden volop lijnbussen, dagelijks passeren hier pakweg elfhonderd scholieren, er zit ter plekke een flauwe bocht in de weg en heel vaak zijn er momenten dat het nog maar 'nèt aan' goed gaat. Nee, de bekeurende agenten zijn echt niet onredelijk te noemen. Diverse malen in een jaar staan ze er ook om uitsluitend te waarschuwen, zonder dat ze bonnen uitschrijven. Maar kennelijk is dat niet voldoende en moeten ze nu eenmaal soms boetes uitschrijven voor het doordringt bij iedereen.''