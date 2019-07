File op snelweg A28 bij ’t Harde: auto botst op vrachtwagen

Humor is het belangrijk­ste wapen van de havenmees­ter van Elburg

29 juli Het is drukker dan ooit in de vernieuwde haven van Elburg. De verwachting is dat dit jaar om en nabij de 9.000 bootjes afmeren in de Veluwse stad. Je zou denken dat deze drukte leidt tot oplopende spanningen, zeker nu het zo heet is. Havenmeester Henk Kroes houdt het hoofd echter koel. ,,Humor is m’n belangrijkste wapen.’’