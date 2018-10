Flatbewoners Elburg worden gillend gek van geluidsoverlast

,,Dit is toch niet normaal?" verzucht een ouder echtpaar dat in een van de flats woont. De man en vrouw willen anoniem blijven, uit angst zich de woede van Omnia Wonen op de hals te halen. Voor hun raam, op het balkon, is een bouwvakker bezig met een klopboor. Het lawaai is oorverdovend. Je moet schreeuwen om met elkaar te kunnen praten. ,,En zo gaat het dus al weken. Want als ze een paar huizen verderop bezig zijn, hebben wij er ook last van."