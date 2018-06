Flippo’s worden plectrums op Elburgse school

Wie in Oldebroek of Wezep mist nog gereed­schap?

26 juni Van wie zijn deze gereedschappen? Dat vraagt de politie Elburg-Oldebroek via Facebook. De gereedschappen zijn vermoedelijk gestolen in Oldebroek of Wezep en maakten deel uit van een grotere partij gereedschap die in Wezep gestolen was. De meeste buitgemaakte spullen zijn weer terug naar de eigenaren.