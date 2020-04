Frank en Liesbeth knokken voor hun restaurant in Elburg: ‘Hebben eerst flink zitten janken’

Eind 2011, op het hoogtepunt van de economische crisis, stortten Frank en Liesbeth Toes zich in een onzeker avontuur. Ze hadden het oog laten vallen op een schilderachtig pandje in de Elburgse Vesting, waar toen een restaurant in zat dat op z’n laatste benen liep. De geboren Ermeloërs kregen de mogelijkheid om de zaak over te nemen. ,,Het was een gok, een sprong in het diepe. Zeker in die periode’’, zegt Frank. ,,Maar we besloten het toch te doen.’’