Frontale aanrijding van Kevin (22) en Manon (21) met vrachtwagen in 't Harde: ‘Alles was verbrijzeld’

Met video Spits Sven (18) uit Elburg betaalt hoge prijs voor verloren wedden­schap: tatoeage van clublogo op bovenbeen

Door een verloren weddenschap is de 18-jarige Sven Hilgers het gesprek van de dag in Elburg. Maakt zijn beste maat Michael (19) in de eerstvolgende competitiewedstrijd een doelpunt, dan zet hij een tattoo van het clublogo van voetbalvereniging ESC op zijn bovenbeen. En ja hoor, in de allerlaatste minuut is het raak. ,,Nota bene door een voorzet van mij!’’

17 november