Gedonder in Doornspijk: bewoners Hart van Thornspic kunnen niet door één deur

Zwols project van ‘Rabo naar Pabo’ krijgt landelijk steeds meer navolging

12 februari Staat je baan in de financiële sector op de tocht? Dan kun je overstappen naar het basisonderwijs, waar ze staan te springen om extra mensen. Landelijk zijn hier gisteren nieuwe afspraken over gemaakt. Zwolle loopt voorop: nog dit jaar krijgen de eerste Rabobank-medewerkers hun pabo-diploma in Zwolle.