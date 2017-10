Geen duidelijkheid over vervolg centrumplan 't Harde

Het is nog maar zeer de vraag wat er gaat gebeuren met de derde fase van het centrumplan 't Harde. De projectontwikkelaar en de gemeente Elburg gaan in gesprek over de invulling van het laatste deel van het omvangrijke project.

Daardoor is het momenteel onduidelijk of de oorspronkelijke plannen - de bouw van nog meer woningen en winkels - wel doorgaan. De laatste twee winkeliers, slijterij Vale Ouwe en bloemenwinkel HB shop, hebben enkele weken terug hun intrek genomen in fase 2 van de nieuwbouw. Daarmee is de weg vrij voor de sloop van het laatste gedeelte van het oude winkelcentrum, waar vroeger supermarkt Spar in zat. Die panden staan nu leeg. En gezien de lange geschiedenis van dit project is dat eenieder een doorn in het oog.

Op het winkelcentrum blijft het een onderwerp van gesprek. Wat gaat er nu gebeuren? De een heeft gehoord dat er alleen appartementen komen, weer een ander weet zeker dat er niks komt. ,,De panden worden gesloopt en dan komt er een grasveld." Stratenmakers zijn op deze dinsdag in elk geval bezig met het laatste deel van het winkelcentrum te bestraten. Zeker is dat in de nieuwbouw van fase 2 nog een paar honderd meter winkelruimte in te vullen is.

Geen garantie

Wethouder Jan Polinder stelde in juni nog dat hij snel duidelijkheid wilde over de invulling van fase 3. Gemeentewoordvoerder Jean-Paul Lamers laat nu weten dat de gemeente Elburg wil dat de panden zo snel mogelijk worden gesloopt. ,,De voorbereiding van de sloop is dan ook al in gang gezet. Wanneer die gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Het streven is om die dit jaar af te ronden, maar we kunnen hiervoor op dit moment nog geen harde garantie voor geven."

Woordvoerder Gjalt Rameijer reageert namens projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP): ,,Op dit moment is er nog niet een exacte planning te geven. Dat heeft ermee te maken dat er nog met de gemeente wordt gesproken over de invulling van de plannen. Pas als er besloten is wat er gaat gebeuren, gaan we slopen."

Breder perspectief