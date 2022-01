Geen jonge jenever yoga, maar wél een gratis emmer bier bij horecabaas Gerrit-Jan in Elburg: ‘Anders gaat het door de gootsteen’

VIDEO,,Gekkigheid’’, zegt Gerrit-Jan Vos, eigenaar van restaurant De Haas in Elburg, over een bieryoga filmpje dat viraal is gegaan. Met een drankje in de hand de zwaanpositie aannemen, is voor hem een ‘fundingetje’. Maar met een emmer bier naar huis gaan bij het afhalen van een bestelling, is geen grap.