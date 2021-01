Geen treinen tussen Zwolle en Meppel; ook minder treinen tussen ‘t Harde en Zwolle

Video 1,5 meter afstand op school? Dat blijkt een hels karwei: ‘Elke seconde uit elkaar is winst’

14 januari Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten sinds Rutte’s persconferentie afgelopen dinsdag 1,5 meter afstand van elkaar houden. Een hele klus weet directeur Heidy van den Berg van het Van Kinsbergen college in Elburg. Ze doet haar best de pubers op school op afstand van elkaar te laten houden, ook al slaagt ze er niet altijd in ,,Maar elke seconde dat ze uit elkaar zijn, is een seconde winst”.