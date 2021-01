Gefronste wenkbrauwen om buitenspelende kinderen in Elburg: ‘Ik vermoed dat het onbegrip breder leeft’

video Zwaar verwaar­loosd kassencom­plex in Elburg eindelijk tegen de vlakte

11 januari Het voormalige kassencomplex op de hoek van de Kamperweg en de Oude Bleeksweg in Elburg gaat tegen de vlakte. Een aannemersbedrijf is deze week in opdracht van de nieuwe eigenaar begonnen met de sloop van de verwaarloosde kassen en het verwijderen van woekerend onkruid. Het terrein is overgekocht uit de boedel van de failliete tuinder, wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen, is nog niet bekend. Hij wil in elk geval de buren ‘blijer’ maken.