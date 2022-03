Gelderse onderwijsprijs voor Nuborgh College in Elburg

Het Nuborgh College in Elburg heeft de Onderwijsprijs Gelderland gewonnen met hun project ‘Geef het door’ rond burgerschapsvorming voor de vmbo-leerlingen van de school. De tweejaarlijkse prijs werd vrijdag uitgereikt in de Zuidgalerij van het Huis der Provincie door gedeputeerde Peter Kerris.

De onderwijsprijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het onderwijs voor het voetlicht te brengen. Binnen het Nuborgh College leefde de vraag hoe burgerschapsvorming een goede plek kon krijgen in het onderwijs voor praktisch lerende vmbo-leerlingen. Samen met de gemeente werd de sector cultuur & educatie gestimuleerd met het project.

Verhalen van ouderen

In het project ‘Geef het door’ leren leerlingen om te gaan met personen van buiten de school en krijgen zij les in adequate interviewtechnieken. Zo worden er in het project verhalen opgetekend van ouderen in verzorgingstehuizen door de leerlingen. Dit zijn verhalen ‘die niet vergeten mogen worden’ en deze gaan over hun jeugd, hun beroep en hun leefomgeving. Ook is er bij ‘Bouwen, Wonen & Interieur’ een workshop geweest om leerlingen te leren hoe de zogenaamde ‘keitjes-stoepen’ in de binnenstad van Elburg gelegd moeten worden.

De jury gaf als motivatie voor de winst: ,,Origineel is dat deze school heeft nagedacht hoe ze hun leerlingen burgerschapsvorming kunnen bijbrengen. Ze hebben een manier gevonden die past bij de christelijke identiteit van de school. Het praktische en concrete van het naar de ouderen toe gaan, past bij de manier waarop de vmbo-leerling leert. Kers op de taart is de publicatie van het boekje ‘Geef het door’, waarin de interviews zijn gebundeld.”

Basisschool IKC De Garve in Wichmond won de Onderwijsprijs Gelderland met een multifunctioneel en groen schoolplein.

Groen schoolplein

Basisschool IKC De Garve in Wichmond was de andere prijswinnaar. Zij ontwikkelden een multifunctioneel plein. Ouders van de school wilden in 2016 een groen plein voor hun kinderen en begonnen in dat jaar met het ontwerp van een nieuw schoolplein. Samen met het team van de school werd bedacht om de buitenruimte in te zetten voor leren en een rijker spelaanbod.

De jury van de nationale onderwijsweek zegt over dit initiatief: ,,De school wil naar een ander type onderwijs: minder op je stoel, meer naar buiten. De doelstellingen van de school op gebied van leren en sociaal gedrag zijn helder geformuleerd, en van daaruit is het project vormgegeven. De kinderen hebben meegedacht over de invulling en zijn nauw betrokken bij de uitvoering. De school is echt deel van een ruimer sociaal geheel, met aandacht voor verbondenheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel én: de band versterken met buiten en natuur. Leerlingen, docenten en dorp vormen een organisch geheel.”