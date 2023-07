Gemeente Elburg investeert fors in onderhoud riool

Bewoners Oldebroek fel tegen ‘onaccepta­bel’ plan voor azc: ‘U gooit letterlijk een bom bij ons in de tuin’

Bewoners aan de Bovendwarsweg en Ottenweg in Oldebroek zijn met ondernemers een petitie begonnen tegen de komst van een asielzoekerscentrum. ‘U gaat een ’banlieue’ realiseren in een rustig buitengebied. Meer dan driehonderd bewoners op een paar hectare wegduwen. U gooit letterlijk een bom bij ons in de tuin’, zo luidt de petitie, die inmiddels ruim 2300 keer is ondertekend.