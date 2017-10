Gemeente Elburg laat Nuborgh College onderzoek doen naar veiligheid gebouw

Was de Elburgse ver­ant­woor­de­lijk voor de dood van een fietser?

20 oktober Was het een aanrijding waardoor twee weken na het verkeersongeval in Elburg een man aan zijn verwondingen overleed? Of is de man zelf ten val gekomen op die koude ochtend van 16 februari vorig jaar? Het OM twijfelt niet en vroeg de rechters de veroorzaker te veroordelen tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 3 maanden.