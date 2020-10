Genoeg van thuiswerken op de zolder? Boek een hotelkamer in Elburg voor een dag. Of een compleet vakantiehuis

Jarenlange celstraf­fen voor drugshan­del via Primera in Elburg

25 september Patrick B. (32) en Henri B (47) uit Elburg moeten jarenlang de cel in. Beide zijn vandaag schuldig bevonden aan het witwassen van crimineel geld, het bezit van een grote hoeveelheid harddrugs en valsheid in geschrifte. De Primera aan de Klokbekerweg in Elburg was de spil in hun activiteiten.