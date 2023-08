Elburgse veroor­deeld voor handel in amfetamine: ‘Het was een soort vrienden­dienst’

Dat ze bekenden amfetamine leverde in ruil voor geld, betekende nog niet dat ze handelde in drugs, vond ze. ,,Het was een soort vriendendienst”, zei een 38-jarige vrouw uit Elburg. Nu is ze daarvoor veroordeeld.