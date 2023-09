Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Elburg vandaag

Achtervol­ging in onderbroek na diefstal auto in Oldebroek

Een autodief die het had voorzien op de dure Toyota van een familie uit Oldebroek, is van een koude kermis thuis gekomen. De familie zette subiet de achtervolging in en dreef de boef zo in het nauw dat hij de auto in Oostendorp achterliet en er te voet vandoor ging.