Gerrit (79) maakt trucs voor de absolute goocheltop in een boshut op de Veluwe (en verklapt er één!)

Wethouder Sneevliet maakt excuses in kwestie brigadege­bouw ’t Harde

8 juli Wethouder Lyda Sneevliet heeft maandagavond excuses gemaakt voor het handelen van het gemeentebestuur in de kwestie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het brigadegebouw in ’t Harde. Volgens haar is niet de juiste procedure gevolgd.