Gevechtshelikopters vliegen bij Doornspijk wel heel erg laag: ‘Schapen als een malle door weiland’

Video | Update Zeer grote brand in historisch centrum Elburg: ‘Ik dacht echt even dat de hele stad zou afbranden’

Een zeer grote brand heeft vannacht voor forse schade gezorgd in het historische centrum van Elburg. De brand begon iets na 02.00 uur in een woning aan de Beekstraat. Dat pand is verwoest. De bewoonster is in veiligheid gebracht, wel raakte iemand gewond.

1 januari