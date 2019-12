Gewonde bij auto te water in Elburg

Omwonenden Brigadege­bouw ’t Harde willen best spoedzoe­kers, maar geen arbeidsmi­gran­ten in hun straat

23 december De omwonenden van het veelbesproken Brigadegebouw in ’t Harde willen best spoedzoekers in hun straat, als het maar geen arbeidsmigranten zijn. Dat stellen zij in een gezamenlijke brief, die zondagavond naar het gemeentebestuur is gestuurd.