Gezin uit 't Harde beleeft horrornacht op strand in Zuid-Frankrijk

Bosbranden FrankrijkHet is drie uur ’s nachts, midden op een camping in Bormes les Mimosas in Zuid-Frankrijk. Een Nederlandse buurman klopt op de camperdeur van Brenda Voorn en haar gezin. Ze slapen. Het gezin uit ’t Harde is doodmoe naar bed gegaan na een dag St. Tropez. Vanuit de camper praat Voorn met de Nederlandse buurman. ,,Niet in paniek raken’’, zegt hij. Niet in paniek raken? Voorn kijkt door het raam van de camper en schrikt: tientallen hoge meters aan vlammen ziet ze voor zich.

,,Direct pakten wij alle spullen in’’ vertelt een emotionele Voorn aan de telefoon vanuit Frankrijk. ,,Alles hebben we in de camper gegooid. Maar, we mochten de camping niet af. Het was te gevaarlijk, volgens de beveiliging. We moesten maar naar het strand. ’’

Te gevaarlijk? Andere campinggasten trekken zich niks aan van het advies. Zij rammen de slagbomen aan gort. ,,Toen kregen mijn man en ik een kleine discussie. Rijden we ze achterna? Of gaan we inderdaad naar het strand?’’

Koud

Volledig scherm Het gezin vluchtte naar het strand. © Brenda Voorn Het gezin uit ’t Harde kiest toch voor het strand. Samen met andere kampeerders (de camping telt ruim 3.000 plaatsten) spendeert het gezin de nacht van dinsdag op woensdag op het strand. Een uur nadat het gezin op het strand is, gaan alle alarmen op de camping is. Het terrein wordt geëvacueerd. ,,Het was koud. De wind kwam van links en van rechts. Ik had gelukkig droge kleren en warme sokken ingepakt. Maar er stond ook een oude dame in een pyjamaatje met alleen klein tasje op het strand.’’

Wind

Die nacht staat Voorn doodsangsten uit. ,,Mensen waren aan het bidden. De wind stond nu nog de goede kant op: richting de berg. Maar wat als de wind zou draaien?’’ Allerlei gedachten passeren de revue in het hoofd van Voorn. ,,Er lag een kajak. Die hebben wij eigen gemaakt. Als het vuur onze kant op zou komen, konden we de zee op vluchten. Je gaat van alles bedenken. Het was eng.’’

Rond vijf uur wordt het weer licht. Het vuur heeft een zwarte massa achtergelaten. De camping bleef bespaard. In de loop van de ochtend keer het gezin terug naar hun kampeerplek. ,,Ik liep naar het toiletgebouw, toen mijn man zei: moet je kijken!’’ Voorn kijkt naar links en ziet opnieuw de brandhaarden opdoemen.

Het verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Donkere rookwolken boven de kust in Frankrijk. © Brenda Voorn

Het gezin neemt een besluit: ze verlaat de camping. ,,We mochten van de camping af, maar konden dan niet meer terug komen.’’ Gistermiddag rond 1 uur verlaten Voorn, haar man en twee kinderen het terrein. Een uur later wordt opnieuw de camping geëvacueerd en gesloten, vertelt Voorn.

Natuurparken

Ze rijden weg van de brandhaarden. De bergen en bermen die zij passeren, zijn zwart. Nu staat het gezin met hun camper in Sanary sur mer. ,,Weg van de bossen, even bijkomen. Voor alle vier was het angstig. Tranen liepen over mijn wangen toen ik mijn ouders belden. ‘We zijn veilig’.’’

Nog 1,5 week verblijft het gezin uit ’t Harde in Zuid-Frankrijk. ,,De kinderen wilden nog naar allerlei natuurparken. Die slaan wij nu maar over. En we rijden ook een andere weg terug. Geen bossen meer.’’