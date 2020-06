GGD: ‘Bezoekers Jumbo in Elburg hebben niet meer risico gelopen dan elders’

Video Confronta­tie blijft uit tijdens illegale koopzondag in Elburg: ‘Nu moeten we doorpakken’

31 mei Boetes bleven uit tijdens de allereerste illegale koopzondag in Elburg. Een mogelijke confrontatie tussen gemeente en winkeliers werd daarmee voorkomen. Beide partijen hebben de strijdbijl nu voor even weer begraven. Maar deze wapenstilstand is slechts van tijdelijke aard, benadrukken de ondernemers.