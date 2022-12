Glazen Huisgekte op College Oostenlicht in Elburg: ‘Ik ben gestopt met koffie, anders komt het niet goed’

Jongeren drijvende kracht achter behoud histori­sche Elburger botters door nieuwe samenwer­king

Met een uniek samenwerkingsverband ziet de toekomst van de bruine vloot in Elburg er in één klap rooskleuriger uit. Dat de 20-jarige mbo-studente Femke Nieuwenhuis uit Dronten onbewust het boegbeeld van die overeenkomst is geworden, had ze zelf nooit verwacht. ,,Dat had iemand me wel even mogen vertellen!’’

20 november