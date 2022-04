Gouden echtpaar overleeft crash na huwelijksfeest in Elburg: ‘Dacht dat ons laatste uur geslagen had’

De stroom is op: komende jaren geen nieuwe ontwikke­ling in Nunspeet, Elburg en Oldebroek mogelijk

De stroom is op in Nunspeet, Elburg en een deel van Oldebroek. De gemeenten zijn onaangenaam verrast. ,,Hier zijn we zeker niet blij mee. Maar we kunnen er ook niets tegen doen", zegt de gemeente Nunspeet. Wie uit wil breiden en meer elektriciteit vraagt gaat op de wachtlijst. Met pech een jaar of zes.

3 maart