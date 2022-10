Grote zorgen om plannen voor nieuwe brug over Elburgse haven. 'Dit is de doodsteek voor de haven’

Verontwaar­di­ging over ravage op station ’t Harde, burgemees­ter overlegt met Prorail: ‘Lijkt wel een patroon’

Je fiets stallen op het station in ’t Harde is tegenwoordig niet zonder risico. Afgelopen weekend lagen de stalen rossen her en der verspreid over het perron en zelfs in de fietstunnel. Niet voor het eerst, constateert CDA Elburg, dat vragen stelt aan de burgemeester. Die lijkt er nu ook klaar mee en wil een indringend gesprek met beheerder ProRail.

27 september