Grote zorgen om plannen voor nieuwe brug over havenkanaal in Elburg: ‘Dit is de doodsteek voor de haven’

Grote onrust onder booteigenaren in de haven van Elburg. Onderzoeksplannen voor een brug over het havenkanaal schieten veel schippers in het verkeerde keelgat. De vrees is dat zij straks ‘gevangen’ zitten in de haven. Zaterdag volgt een varend protest waarbij de haven wordt afgesloten. ‘Dit is de doodsteek van de haven.’