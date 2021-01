Hajo zoekt foto’s van wc-rollen en mondkapjes om coronacrisis op de Veluwe vast te leggen

Corona hakt erin bij Ampie (80): is dit de laatste keer dat zijn tuin wordt omgetoverd tot kerstpara­dijs?

16 december Alleen de stekkers hoeven nog in het stopcontact. En dan staat de kijktuin Ampies Berg van Ampie Bouw in ’t Harde weer vol in het licht. Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn. Door de corona moest er dik geld bij en met alleen een AOW’tje is een energierekening van 880 euro per maand ‘niet langer te doen’.