Handelaar in omstreden drug 3-MMC door Elburg aangepakt met dwangsom van 5000 euro: ‘Zou kunnen dat we de eerste zijn’

video Alex Hartman (72) vecht conflict met Elburg uit via leuzen langs de weg. En die liegen er niet om

1 juni Grote borden langs de weg maken in een oogopslag duidelijk hoe Alex Hartman (72) denkt over de gemeente Elburg. Zijn teksten liegen er niet om en soms gaat hij zelfs over de schreef. Dan staat er ineens politie voor de deur en moet hij een bord weghalen. Hartman ligt met de gemeente Elburg in de clinch over wateroverlast. Al jaren. Komt daar nu verandering in?