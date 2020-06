Harde woorden van oppositie Elburg over wethouder Klein na uiteenvallen Vestingraad

De oppositiepartijen in Elburg zijn niet te spreken over de manier waarop wethouder Arjan Klein is omgegaan met de problemen in de Vesting. ,,Daar lusten de honden geen brood van.’’ De 1,3 miljoen euro die het college nu wil besteden aan de binnenstad is volgens hen ‘mosterd na de maaltijd, bedoeld om het aangezicht te herstellen’.