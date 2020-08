Havenmeester Henk heeft geen tijd voor een frisse duik, want de haven in Elburg ligt ‘alle dagen ramvol’

Brandweer­man Bartjan redt verhitte kat Saartje uit hoge boom in Epe: ‘Ik haal hier waardering uit’

10 augustus Het is met deze tropische dagen geen pretje om een geïsoleerd brandweerpak aan te trekken. Toch twijfelde Bartjan van de Belt (35) uit Epe geen moment toen de verhitte kat Saartje vanmiddag zijn hulp nodig had in een boom, vol in de brandende zon. De reddingsactie leverde vertederende plaatjes op. ,,We staan voor iedereen klaar, zeker met deze temperaturen.”