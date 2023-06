Helder in Elburg vanochtend

Meindert (67) stapt al vijftig jaar elke dag op een viskotter: ‘Ik ben de laatste, dat doet mij wel wat’

Vijftig jaar beroepsvisser zijn, het komt nog maar zelden voor. Maar Harderwijker Meindert Klaassen (67) is één van die zeldzame mannen. Elke werkdag stapt hij op een viskotter. Zelf vindt hij dat niet bijzonder. Maar zijn familie denkt daar anders over: vijftig jaar vissen, juist in deze woelige tijden, dat is iets om bij stil te staan.