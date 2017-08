Hennepkwekerij met 2380 planten opgerold in Elburg

‘Noordermerk 2.0’ feestelijk van start

23 augustus Bijna alleen maar lachende gezichten woensdagmiddag in Noordeinde, als de heropening van basisschool Het Noordermerk wordt gevierd. Iedereen is blij dat op deze dag het schooljaar in het dorp weer is begonnen, want allemaal lijken ze te beseffen: een dorp zonder school heeft weinig toekomst.