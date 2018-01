Het is zover: La Place in 't Harde gaat open

De restaurantketen zou eigenlijk op 7 december al beginnen op de locatie aan de A28. Maar de verbouwingswerkzaamheden liepen vertraging op. Voorheen zat er op die plek een AC-restaurant. Die keten is overgenomen door Jumbo, dat sinds 2016 eigenaar is van La Place. De vestiging in ‘t Harde is dagelijks van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend.