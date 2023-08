Het leven van Pascal (54) was er één vol misbruik, verslaving en eenzaamheid: ‘Ik leefde zes jaar met de gordijnen dicht’

met video Verdachte Sacha C. (21) in Italië opgepakt voor doodsteken vader en huisarts uit Harderwijk

De 21-jarige man die zijn eigen vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) in Italië zou hebben doodgestoken, is door de Italiaanse politie opgepakt. Sacha C., die twee nachten op de vlucht was, is gevonden in het Italiaanse gebied Torre Mondovì.